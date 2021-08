Üheksanda võidu järjest saanud Levadia lasi Kalju lõpus mängu tagasi

Levadia asus juhtima 17. minutil Ernest Agyiri tabamusest. 73. minutil suurendas levadialaste eduseisu Bogdan Vaštšuk. Kohtumise lõpus lubati Kaljul siiski veel ohtlikuks saada ning 84. minutil lõi Kaspar Paur ühe värava tagasi.

Levadia ridades sai vahetusest väljakule ka endine Kalju jalgpallur Amir Natkho, kes tuli 66. minutil platsile Zakaria Beglairišvili asemel.

Levadia hoiab 55 punktiga liidrikohta. Teine on Paide 46-ga, kuid neil on võrreldes Levadiaga üks mäng rohkem peetud.

Tiitlikaitsja FC Flora on 40-ga kolmas, kuid neil on võrreldes Levadiaga neli ja Paidega viis mängu vähem peetud. Kalju on 36-ga neljas.

Standings provided by SofaScore LiveScore