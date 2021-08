Paar päeva veel ja lähebki lahti – kauaoodatud võrkpalli EM, mille D-alagrupp mängib Tallinnas. Eesti võrkpallikoondis võitis viimases peaproovis tiitlivõistluseks kenasti valmis seatud Saku suurhallis Hispaaniat 3 : 0, 3 : 1 ja 3 : 1.

Ühtpidi on seis lootustandev, Eesti on peatreener Cédric Énardi käe all kaotanud 13 ametlikust kohtumisest ainult ühe, kui Kuldliiga poolfinaalis vannuti türklastele alla 2 : 3. Pealegi on kolmapäeval Lätiga peetavas EM-i avamängus tribüünidele oodata 4000 toetajat.

Teisalt pole taevas võrkpallurite pea kohal pilvitu. Vahetult enne turniiri vigastas Robert Täht kubemelihast ja tema kaasalöömine on lahtine. Küsimusi on veel: kuidas noored sidemängijad vastu peavad ja mismoodi juba vaikuses mängimisega harjunud pallurid reageerivad, kui satuvad jälle suure publiku ette?