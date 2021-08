Ulmelised summad: Cristiano Ronaldost saab Inglismaal enimteeniv mängija, aga Lionel Messi palgale ei jõua see ligilähedalegi

Cristiano Ronaldo hakkab taas kandma Manchester Unitedi särki. REUTERS/Phil Noble/Files

Manchester Unitedi jalgpalliklubi lõhkas reedel üllatuspommi, teatades, et Cristiano Ronalde naaseb 12 aasta järel nende ridadesse. Maineka väljaande The Telegraphi teatel on nüüdseks selgunud, missugust palka viiekordne Ballon d'Ori võitja teenima hakkab.