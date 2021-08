Mercedese boss: oleme otsuse Russelli ja Bottase vahel ära teinud

Wolff on juba varasemalt tunnistanud, et valik tehakse praeguse sõitja Valtteri Bottase ja Williamsi ridadesse kuuluva Mercedese juuniori George Russelli vahel. Autosport kirjutab, et laupäeval Belgia GP-l ajakirjanikega suhelnud Wolff kinnitas kahel korral, et otsus on juba tehtud. Küll aga jättis ta nime avalikustamata.

"Kui see oleks olnud lihtne otsus, oleksime selle varem teinud, sest tunneme nii Valtterit kui George'i," rääkis Wolff Autospordi vahendusel. "Nad mõlemad väärivad seda, et nende eest hoolitsetaks hästi. Nad mõlemad on meie perekonna liikmed, keda hinnatakse kõrgelt."

"Siin on nii plusse kui ka miinuseid nagu igas sõitjate koosseisus," jätkas Wolff, kes kordas taas, et ka Mercedeses kohata jääva sõitja tuleviku eest hoolitsetakse. "Peame lihtsalt olukorraga hästi toime tulema ja vaatama, et ka kohata jäävat sõitjat ootaks (uuel aastal) põnev programm."

Vihmastes tingimustes toimunud Belgia GP kvalifikatsoonis lõhkas üllatuspommi Russell, kes suutis Williamsi masinaga kindlustada teise koha. Mercedesega sõitev Bottas sai kvalifikatsioonis kaheksanda koha, kuid Ungari GP-l ahelavarii põhjustamise eest määratud viiekohaline karistus kukutas ta 13ndaks.