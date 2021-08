Suure debüüdi ootuses: Lionel Messi kuulub täna PSG koosseisu

Õhtuse kohtumise eel on palju küsimärke olnud õhus ka Kylian Mbappe osas, kelle eest on Madridi Real teinud viimasel nädalal PSG-le juba kaks pakkumist. Tasub meenutada, et Mbappe praegune kontraht lõppeb järgmisel suvel ning prantslane on tänavu lükanud tagasi juba kolm PSG lepingu pikendamise pakkumist. Maineka jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano andmetel soovib Mbappe ise just Realis mängida.