Uue treeneriga koostööd tegev Kontaveit võiduka finaali järel: asjad liiguvad õiges suunas

Karjääri teise WTA tiitlivõiduga oli Kontaveit mõistagi rahul. Kui eriline aga see saavutus on? "Muidugi on eriline võita, see on alles mu teine tiitel ja esimesest on pikka aega möödas. Põhiline on aga see, et tundsin end väljakul mugamavalt ja usaldasin end rohkem. Asjad liiguvad praegu õiges suunas," vastas Kontaveit.