Eesti iluuisutajad tegid uuele hooajale eduka alguse

"Hooaja esimene suurem võistlus ja koheselt super tulemus näitab, et olen teinud suvel tublisti trenni ja et olen õigel teel," rääkis Arlet Levandi. "Sellisel tasemel võistlus on kindlasti raske ja närveerisin pisut ehk ülegi. Samas on võistlemine huvitav ja väljakutseid esitav. Igal juhul naudin uisutamist ja võistlemist ja ootan põnevusega algavat hooaega."