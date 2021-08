M-Spordist lahkunud Teemu Sunineni kriitika: mulle meeldib tegeleda ralliga professionaalselt

Kuigi Suninen lahkus M-Spordist, ei tähenda see, et soomlast tänavu enam WRC-s ei näe. "Peamine eesmärk on Soome MM-rallil starti tulla. Registreerimine lõppeb tuleval teisipäeval, seega surub tähtaeg peale," avaldas ta. "Järgmiste päevade jooksul saab selgeks, mida täpsemalt teeme."

Küll aga ei soovinud Suninen avaldada, missuguse masina roolis loodab ta Soomes startida. "Võimalik variant on võistelda ka Hispaanias, kuid see eeldab päris suurt eelarvet. See oleks suur väljakutse, aga vaatame, mida teha annab," arutles ta.

Rallimehe eesmärk on 2022. aastal MM-sarjas edasi võistelda. "Ma arvan, et (tehasetiimi koht) on võimalik. Kindlasti poleks halb ka WRC2-s sõita, kui saaks korralikult ralliga tegeleda. Minu peaeesmärk on saada normaalselt tööd teha," rääkis ta. "Tahan sõita professionaalselt, mis tähendab, et vaja on korralikul arvul rallisid ja teste. See aitaks karjäärile kaasa. Tänavusel hooajal pole teste olnud ning olen hüpanud (võistlustel) ühest autost teise."