Tänavuse Jõulumäe rattamaratoni võitsid Martin Loo ja Janelle Uibokand, võistlustules oli ka president Kersti Kaljulaid

„Tempo oli kiire ja ma ise nägin väga palju vaeva, üritades eest ära saada,“ rääkis Loo. „Gert oli täna väga tugev ja lõpuks jäime kahekesi. Ühel hetkel tegi ta kuskil sõiduvea, aga ma panin täiega edasi. Lootsin lihtsalt, et kestan lõpuni. Alles praegu hooaja lõpus hakkab mingi vorm tekkima - sõita on kõvasti huvitavam kui hooaja alguses.“

„Ütleksin, et pingutada tuli ikka,“ tõdes Uibokand finišis. „Alguses püsisime naistega koos, aga ühel hetkel sain eest ära. Jõulumäe rada on nagu jõulumäe ikka - palju liiva ja juurikaid, aga mulle meeldib see rohkem, kui mõned teised väga raputavad maratonid.“