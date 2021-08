Romet Pajur sai Rahutuuril temposõidus 11. koha

„Läksime õhtusele etapile kõrgete lootustega tulemust teha, aga kahjuks ei õnnestunud see meie jaoks nii nagu plaanisime,“ rääkis Eesti koondise peatreener Alo Jakin. „Sõit oli senistest etappidest kergeim. Järgmised kaks on väga mägised. Plaan oli lõpus Romet Pajur heale positsioonile aidata ja tema pidi sprintima, aga nii see ei läinud. Ragilo ja Lauri Tamm mängisid kiiresti olukorra ümber ja üritasid ise, aga kahjuks ka neil see ei õnnestunud.“