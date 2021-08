Malcolm Wilson Sunineni lahkumisest: ta polnud meie tulevikuplaanides, olime sellise otsuse üle õnnelikud

"On aeg jätta M-Spordiga hüvasti. Olen väga tänulik, et sain mitu aastat WRC meeskonna sõitja olla. See on olnud õppimist täis teeskond, kuhu on mahtunud ka väga häid hetki," sõnas ralliäss pressiteate vahendusel. "Miski ei kesta aga igavesti ning oleme otsustanud uute väljakutsete kasuks."

DirtFish palus Sunineni lahkumist kommenteerida Wilsonil. "Oleme sellise otsuse üle õnnelikud. Teemu ei kuulunud meie 2022. aasta plaanidesse, seega oli meil hea meel lõpetada praegu koostöö," avaldas Wilson.

"Kui tegime otsuse ära, et ta 2022. aastal meie plaanidesse ei kuulu, ei tahtnud me teda kinni hoida mõne muu võimaluse eest," selgitas britt. "Kahju, et praegu nii läks."

Wilson lisas, et tulevikus pole koostöö Sunineniga välistatud. "Mitte keegi ei tahtnud minust rohkem, et koostöö toimiks edukalt. Meil pole Teemuga ühtegi probleemi - läksime sõbralikult lahku. Ma ei välista, et kunagi tulevikus võime taas koos töötada."

Sunineni lahkumine tiimist tähendab ühtlasi, et seni koos soomlasega teist WRC masinat jaganud Adrien Fourmaux võistleb kogu ülejäänud hooaja WRC arvestuses. Ainsa M-Spordi sõitjana teeb tänavu täishooaja WRC klassis kaasa Gus Greensmith.