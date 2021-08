Jaapani judoka jäi paraolümpiakülas isesõitva bussi alla ja pidi võistlustest loobuma

Aramitsu Kitazono oli sunnitud kuni -81 kg kaaluvate meeste võistlusest loobuma, sest sai bussi ette jäädes tugeva hoobi vastu pead ega tunne end täie tervise juures olevana.

Intsident leidis aset 26. augustil kella 14 paiku. Toyota e-Palette nimeline isejuhtiv sõiduk pööras parasjagu paremale, kus oli ülekäigurada, mis ühendab sportlaste eluruume ja suuri söögisaale. Avarii hetkel olid sõidukis ka e-Palette'i operaatorid ja viis reisijat, kuid peale Kitazono keegi rohkem viga ei saanud.

Lisaks peale vigastas Kitazono jalgu ning saadud vigastustest paranemine võtab aega kaks nädalat.

Jaapani paraolümpiakomitee asepresidendi Hidefumi Takahashi sõnul ei ole Kitazono vigastused õnneks väga tõsised, kuid meedikute soovitusel otsustas ta siiski võistlemisest loobuda. Mehe ajule tehtud uuring samuti midagi tõsist ei tuvastanud.

"Arst arvas, et õnnetuse tõttu ei ole ta oma tippvormis. Ta kannatab isupuuduse all ega tunne end päris iseendana. Kas see on tingitud sõidukist saadud löögist või pikali kukkumisest, ei ole teada. Aga ta ütleb, et ei tunne end 100 protsenti. Ta pole veel päris kindel, kas sõiduk teda tegelikult tabas või mitte," rääkis Takahashi.

"Ta seisund pole nii halb, et ta ei saaks võistelda, aga ta ise ütleb, et ei tunne end hästi. On võimalus, et ta sai peapõrutuse."

Olümpia ja paraolümpia ametlik partner Toyota on vabandanud liigse enesekindluse tõttu isesõitvate busside töökindluse suhtes ning kinnitas, et sõidukid on hetkel seisma pandud.

"Meil on väga kahju, et see õnnetus on pannud paljud inimesed muretsema. Sõiduk on tugevam kui inimene. See näitab, et autonoomsed sõidukid ei ole veel tavateede mõttes realistlikud."

Vabanduse on esitanud ka Tokyo 2020 korralduskomitee. Juhtumiga tegeleb ka politsei.