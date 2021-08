Greensmith: ma ei väärinud aasta alguses kohta WRC autos

Kuigi 24-aastase Greensmithi viimased rallid on läinud erinevate probleemide nahka ning Eestist ja Belgiast punktilisa ei tulnud, on ta kiiruse poolest hooaja käigus järk-järgult arenenud. Rally Estoniale eelnenud Keenia rallil saavutas britt neljanda koha. Viies koht on tal ette näidata tänavuselt Portugali rallilt.

"Asja väljaspoolt vaatavate inimeste jaoks oleks seis paljulubavam, kui meil poleks erinevaid probleeme olnud. Kiirus on kahtlemata arenenud. Pean samamoodi edasi panema ning lootma, et Kreeka ralli tuleb probleemidevaba, eks siis näis, mis seal teha suudame."

"Ilmselgelt ei meeldi ühelegi sõitjale kriitikat saada, sest sa üritad alati oma parimat, aga sellega tuleb õppida toime tulema. Niikaua kuni ma tunnen, et see, mida ma teen, on piisavalt hea ning inimesed, kes peavad olema õnnelikud, seda ka on, siis ainult sel ongi tähtsust," lisas ta.