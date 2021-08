Kaul sai paraolümpial oma teisel alal 13. koha. "Kripeldama jääb, et finaali ei saanud"

Tänane 100 m vabaltujumine oli Kauli teine start Tokyo paraolümpiamängudel ning ühtlasi ka viimane. Peale ujumist kommenteeris Kaul, et murdekoht tuli ilmselt teise 50 m peal, sest esimese 50 m läbis ta hea ajaga. Ta sõnas, et ise tundis ta, et puudu jäi plahvatuslikust veealusest väljumisest, mis muidu on tal olnud tugevam, aga siin Tokyos pole nii hästi õnnestunud.

"Eesmärk oli saada finaali, seda ma ei täitnud ja see on ka ainuke asi, mis kripeldama jääb. See, et kummaski ujumises ei tulnud oma isiklikku rekordit, mind nii väga ei heiduta. Kuna olen selle hooaja vältel juba nii mitu korda oma isiklikku rekordit uuendanud, siis see oleks olnud väga suur üllatus," võttis Kaul oma esimesed paraolümpiamängud kokku.

"Küll aga olles siin kohal ja oma stardid ära teinuna võin öelda, et 50 m ujumisega olen rahul ja hinge peale midagi ei jää, andsin endast maksimumi ja aeg oli ka hea. Kui 100 m ujumises oleks olnud aeg parem, oleksin rohkem rahul, aga konkurendid on heal tasemel ning midagi teha ei ole."

Sama distantsi teine eelujumine tõi uue maailma- ja paraolümpiarekordi 58.60, mille ujus kanadalanna Aurelie Rivard. Tema nimel olid ka eelnevad rekordid, maailmarekord 59.17 (2015) ja paraolümpiarekord 59.31 (2016).

"Eelujumises tuli maailmarekord ja ma arvan, et seda ei osanud küll keegi oodata. See on väga kõva saavutus, et ta suutis kohe hommikul oma aega parandada. Enda puhul saan selle välja tuua, et hommikul vara ujuda on raskem kui eelujumise lõpus või õhtul finaalis. Seega suur respekt talle, et ta suutis kohe hommikul ujuda maailmarekordi," kommenteeris Kaul uue rekordi sündimist.

Eesti sportlaste ajakava (kõik ajad Eesti aja järgi):

2. september - Kardo Ploomipuu 100m seliliujumise eelujumine kell 3:50-3:57 ja finaal kell 11:35-11:42

2. september - Matz Topkin 50m vabaltujumise eelujumine kell 4:53-5:03 ja finaal kell 13:31-13:38

2. september - Egert Jõesaar F64 kettaheide kell 13:05

3.september - Matz Topkin 50m seliliujumise eelujumine kell 3:59-04:07 ja finaal kell 12:24-12:31