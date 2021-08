Manchester United sai tänu pommuudisele kahe tunniga juurde üle miljoni Instagrami jälgija

2009. aastal Madridi Reali lahkunud portugallase "koju" naasmine tekitas tohutut vastukaja. Enne seda uudist oli Manchester Unitedil sotsiaalmeediakeskonnas Instagram 43,1 jälgijat, kahe tunni pärast juba 44,3. Täna hommikuks on see number ületanud 45 miljoni piiri.

United maksis Torino Juventusele 36-aastase Portugali superstaari eest 19,4 miljonit naelsterlingit (22,64 miljonit eurot). Talle pakuti kaheaastast lepingut nädalapalgaga 480 000 naela (560 150 eurot), kirjutab Daily Mail.





Unitedi norralasest peatreener Ole Gunna Solskjaer ütles pärast viimast 5:1 võitu Leedsi üle, et neile tuleks kasuks mõne uue mängija soetamine peale juba suvel klubisse toodud Jadon Sancho (ääreründaja tuli Dortmundist), Raphael Varane (keskkaitsja Madridi Realist) ja Tom Heatoni (väravavaht Aston Villast), kuid vähesed oskasid selle all just Ronaldot silmas pidada.

Ronaldo saabumine lubab Unitedil unistada taas Premier League'i tiitlist, mis tõsteti pea kohale viimati Sir Alex Fergusoni aegadel 2012/2013. aasta hooajal.