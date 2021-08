Dortmund ja Hoffenheim pakkusid Bundesligas raju lõpplahenduse, kangelaseks kerkis imemees Haaland

63 - Top scorers across the top five European leagues in all competitions since Erling Haaland joined Borussia Dortmund (in January 2020):



1⃣ Robert Lewandowski - 77



2⃣ Erling Haaland - 63



3⃣ Cristiano Ronaldo - 61



4⃣ Kylian Mbappé - 55



5⃣ Lionel Messi – 54



Bundesliga. pic.twitter.com/hf5lU3j9jq