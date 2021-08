Podcast "Kuldne geim" | Koduse suurturniiri eel on lahtisi otsi veel omajagu, mis saab aga Eesti liigast?

*Stuudios on mehed, kes on jäänud vananemise kiuste nooreks.

*Statistikaameti potentsiaalne juht Alar satub turmtule alla. Huvi tunnevad noored statistika-huvilised Sten ja Rivo.

*Mida näitasid ja mida näitavad Eesti koondise viimased kontrollmängud enne ajaloolist EM-finaalturniiri?

*Kas Robert Täht on 1. septembril Läti vastu rivis?

*Miks ei tehta enne kodust EM-finaalturniiri kõigist kontrollmängudest kvaliteetseid otseülekandeid?

*Võrkpalliliit on teinud suurturniiri koju toomisel ära suure töö. Millistele mängudele on müüdud enim pileteid?

*Kuulajate küsimused: parima küsimuse autor võidab EM-ile piletid ja Eesti võrkpalli taustajõu Credit24 pusa.

*Kes on tugevaim Eesti võrkpallur sellest sajandist, kes mängis kogu karjääri kodumaal?

*Miks on Eesti võrkpalliklubide arv meistriliigas langenud neljale ja kas midagi annab muuta?

*Kui tugeva saalimeeskonna saaks kokku, kui maailma paremad rannavõrkpallurid ühendaksid jõu?

*Kes on perspektiivikad noored, kes suudaksid lähiajal asendada karjääri lõpetanud diagonaalründajaid?

*Kuidas suhtuda Tallinna Selveri peatreenerivahetusse?

*Pafi ennustusrubriigis selgub palju tähtsat.

*Eesti naiste meistriliiga võistkondade arv kasvab hüppeliselt, kuid mis saab valitsevast meistrist?