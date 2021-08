Teemu Suninen lõpetas keset hooaega M-Spordiga koostöö

Soomlane tegi otsuse teatavaks mänedžeritiimi Buagsports kaudu, mida juhib tuntud rallimänedžer Timo Jouhki. "Suninen (27) on otsustanud M-Spordiga koostöö lõpetada. Tiimi on otsusest teatatud ning nad on sellega nõus," seisis pressiteates.

Otsus jõustus koheselt, mis tähendab, et augustikuine Ypresi MM-ralli jääb Sunineni jaoks viimaseks M-Spordi ridades. "On aeg jätta M-Spordiga hüvasti. Olen väga tänulik, et sain mitu aastat WRC meeskonna sõitja olla. See on olnud õppimist täis teeskond, kuhu on mahtunud ka väga häid hetki," sõnas ralliäss. "Miski ei kesta aga igavesti ning oleme otsustanud uute väljakutsete kasuks."