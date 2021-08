AMETLIK | Suur üleminek: Juventusest lahkunud Cristiano Ronaldo naaseb Manchesteri

Unitedi pressiteate kohaselt on klubi jõudnud Ronaldo senise tööandja Torino Juventusega mängija ülemineku osas kokkuleppele. Küll aga on veel Ronaldol vaja läbida meditsiiniline ülevaatus, lisaks ootavad paika saamist lepingu täpsemad tingimused.

The Guardiani andmetel pakkus United Ronaldole lepingut, mis kehtiks 2023. aasta suveni. Väidetavalt peab Manchesteri meeskond portugallase eest Juventusele maksma 25 miljonit eurot.

Kui veel nädal aega tagasi rääkisid Juventuse klubi juhid kindlas kõneviisis, et Ronaldo jätkab nende ridades, siis viimastel päevadel said üha rohkem hoogu juurde spekulatsioonid, et ründaja soovib meeskonda vahetada. Reede pärastlõunal kinnitas uudist ka Juventuse peatreener Massimiliano Allageri.