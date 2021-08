Lõuna-Eesti ralli maiuspala: tulevikumees Robert Virves kimbutab kogenud R5 autoga sõitjaid

Tänavu Juunior WRC sarjas osaleva 21-aastane Robert Virvese jaoks on Haanja ümbruses R5 autoga sõitmine nii-öelda plaaniväline üritus. Võimaluse tekkimiseks panid õla alla sponsorid ning omapoolse vastutuleku tegi ka RedGray tiim. „Toetajate ja lähimate abilistega saime selgeks, et saame ära sõita ka juunioride sarja viimase etapi Hispaanias. Lõuna-Eesti rallil osalemine on põhihooaja kõrval üritus," rääkis Virves, kes on tänavu saanud Portugalis ja Belgias JWRC arvestuses 3. koha.

Virvese jaoks on see teine kord R5 autoga võistelda. Esimest korda sai ta sellel tasemel masinat proovida möödunud sügisel Kehala rallil. Toonane debüüt Ford Fiestaga lõppes seitsme R5 masina konkurentsis 4. kohaga.

Tänavu tipprallidel karastunud saarlast ootab Lõuna-Eestis samuti tihe konkurents. Rinda tuleb pista tänavu WRC 2 sarjas osaleva Georg Linnamäe, kogenud Raul Jeetsi ja Priit Koigiga. Ainsa WRC auto toob rajale Georg Gross. „Võistluses on näha, millise hoo leiame, aga mõistagi tahaks kiiresti sõita. Eestis võisteldes on kõik need mehed väga tugevad," sõnas Virves. „Kindel on aga see, et meil tuleb tekkinud võimalust targalt kasutada."

Võimaluse tark kasutamine tähendab eelkõige seda, et hoiduda tuleb liigsest kiirustamisest tingitud eksimustest ning ralli on vaja sõita kindlasti lõpuni. Küsimuse peale, kas see sõit tähendab midagi ka tuleviku jaoks - RedGray tiim tegeleb ju teadupärast Hyundai meeskonna R5 autodega -, vastas Virves, et ei oska vastata. Ta polevat sellele nii mõtelnud.

Lõuna-Eestis istub Virvese autos kaardilugeja kohal Rasmus Vesiloo. Tänavuse hooaja jooksul on see juba neljas kaardilugeja, kellega ta koos sõidab. Talverallil oli ta paariliseks vend Gert, seitse rallit on ta sõitnud Sander Pruuliga ja kahel viimasel rallil luges kaarti Aleks Leks.

„Rasmus oli ise seekordsest rallist huvitatud ja panustas ka toetajate leidmisel," selgitas Virves. „Oleme temaga varemgi koos sõitnud. Tõsi, ta pole seda ammu teinud ja nii kiire autoga pole ta vist ka varem sõitnud."