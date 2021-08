Rait Ratasepp võidukast katsumusest: vahetusalasse jõudes olid käed ja jalad täiesti külmunud

„Vihmasadu oli võrreldes ennustustega veelgi hullem. Rattasõidu lõpuosas tuli poole tunniga maha 10 mm vihma. See on ikka päris korralik padukas,” kirjeldas Ratasepp valitsenud olusid. „Kõik see oli juba õhtul pimedas ja väljas oli kõigest 12 kraadi. Niimoodi hakkas rattasõidu ajal ikka päris külm.”

Ultratriatleet kirjeldas, et ta panin sellistes oludes vihmajaki selga, kuid näiteks kindaid ei hakanud ta talvisemate vastu vahetama. „Sellevõrra külmetasin natuke rohkem. Vahetusalasse jõudes olid käed ja jalad täiesti külmunud,” avaldas ta.

Ratasepa sõnul ei saanud seekordsel jõuproovil rattasõidu ajal riiete vahetamisele pikalt aega kulutada, kuna konkurents oli vägagi tihe. „Põhikonkurendiga oli 360 km rattasõidu peale ajaline erinevus kõigest paar minutit. Liidriks tõusingi alles jooksuga,” sõnas ultratriatleet, kes sai siiski kasutada kõigi kolme kaasa sõitnud tiimiliikme abi. „Austrias on seis koroonaviirusega praegu hea ja seetõttu selles osas ikkagi piiranguid ei tehtud.”

Keerulistes ilmastikutingimustes tuligi Ratasepal 84,4 km pikkuseks jooksuks end korralikult „sisse pakkida”. „Mõõdan ise alati distantsi üle ja tegelikult oli jooksudistants isegi paar km pikem. Kui jooksma läksin, siis esimesed paarkümmend minutit oli vaja end tagasi hoida ja soe sisse saada,” sõnas ta esmalt jooksudistantsi kohta. „Minu pulss on reeglina nii madal, et panin jooksmise ajaks selga nii talvekindad, mütsi, võrksärgi kui ka sooja vesti. Põlvedele panin lisaks soojendavat geeli. See hoidis jalad hästi soojas. Kui võistluse järel dušši alla läksin, siis põlved õhkasid sellest kreemist. Juba Eestis nägin, et antud geelist on vihma ja külmaga kõvasti kasu.”

Nüüd põikab Ratasepp korraks koju, et alustada uuel nädalal teekonda Fuerteventura poole. Seal alustab ta 5. oktoobril 60-kordset ultratrialtoni, mille finišisse jõuab ta 3. detsembril.

Ultramehe sõnul näitas sel korral Austrias toimunud jõuproov, et ta on eelseisvaks rekordiliseks katsumuseks hästi valmis.