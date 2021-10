Rait Ratasepa suurkatsumuse esimesed tagasilöögid: vedelikupuudus ja päikesest põlenud kael

Peab olema võistlus

„Chorgnon võib olla tõesti ostis Guinnessilt teatud teenused sisse. Tema katsumuse eelarve oli 156 000 eurot. Minu omast on see neli korda suurem. Guinnessi rekord on üles ehitatud nii, et sooritust võib ise jäädvustada ja seejärel neile esitada. Nüüd on nad aga seadnud tingimuse, mida mul on võimatu täita. Sellist võistlust ei hakka keegi kunagi korraldama,” selgitas Ratasepp olukorda. „Võib olla kunagi tuleb 40-kordse võistlus, kuid eeltingimus on see, et peab olema kuus osalejat. 60-kordsele kuus osalejat saada on võimatu. Kui vajalikku osalejate arvu kokku ei saa, siis nende tingimustega ei ole võimalik rekordit püüda. Tundub, et Guinnessil on esmatähtsad ärihuvid.”