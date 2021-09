Rait Ratasepa aasta suurkatsumus tuleb tänavu mitmes mõttes teistmoodi

„Eks see tähendab, et keskendun veelgi rohkem antud ettevõtmisele. Tänavu on mul näiteks meediainimene, kellele saan anda rohkem sisendeid. Tahan keskenduda ka inglisekeelsele poolele, et minu ettevõtmine leviks ka Eestist väljapoole. Nii võivad tulevikus avaneda uued võimalused.”

Kuna Ratasepp on samas kohas varasemalt läbinud juba 20- ja 40-kordse ultratriatloni, siis ootab teda ees juba tuttav keskkond. „Mul on eesootavast olemas väga hea ettekujutus. Juba eelmine kord tõdesid tiimiliikmed, et asjad sujusid väga hästi. Loodetavasti läheb nüüd veel paremini. Minu isiklik lootus on see, et tuleb veelgi rohkem neid päevi, kus saan muretult sportida,” tõdes ta, kuid märkis, et teadmatusi ikkagi on. „Ma ei ole sellist katsumust teinud ju koroonaviiruse tingimustes. Selles vallas võib ju alati ootamatusi ette tulla. Seega peab arvestama, et mõnda plaani tuleb muuta.”