Pika teekonna järel võistluspaika jõudnud Rait Ratasepp: nädal aega reisimist tekitab kehale korraliku stressi

„Kuna kauba vormistamine on niivõrd keeruline, siis tegin ka ise laevasõidu kaasa. Tagasitulekuks aitab mul üks tuttav asjad ära vormistada, et auto tuuakse laevaga üle ja ise saan tulle lennukiga,” sõnas Ratasepp seekordse reisi kohta. „Praegusel ajal on meri täiesti vaikne ja rahulik. Lihtsalt magamistingimused ei ole kõige paremad. Talvel on meri juba palju tormisem ja sellist reisi ei taha ma enam ette võtta.”

Pika autosõidu kohta tõdes ultratriatleet, et lõpuks oli see kehale üsnagi väsitav. „Nädal aega reisimist tekitab kehale korraliku stressi. Olen seetõttu kaks kg juurde võtnud. Pikalt autos ja laevas viibimine on kehale raske ja stressirohke. Kuna alustan katsumusega alles 5. oktoobril, siis tänavu on mul piisavalt aega, et keha tuleks sellest olukorrast välja. Tavaliselt olen viis päeva pärast saabumist juba võistlema hakanud. Tänavu on asjad selles mõttes hoopis paremad.”

Pika teekonna jooksul tegi Ratasepp igapäevaselt ikkagi sporti. Hommikuti ja õhtuti läks ta jookusringile ning võimaluse korral käis õhtuti ka ujumas.

„Füüsiliselt tundub kõik hästi olevat. Tunne on hea, kuid keha vajab veel veidike taastumist. Esimesel ööl magasin 10 tundi järjest,” lisas ta. „Nüüd tuleb nädal aega tõsiselt trenni teha. Seejärel tulevad nädalaks Virge ja Rasmus ning saan võtta kergema nädala. Edasi tulevad veel kolm-neli väga tugevat trennipäeva. Seejärel hakkab katsumus juba peagi pihta. Ilm on siin alati hea ehk see annab ka palju juurde.”