Hullumeelseks katsumuseks valmistuval Rait Ratasepal seisab ees tähtis peaproov

Peaproovina osaleb ta sel nädalavahetusel Austrias kahekordsel katkematul ultratriatlonil. „Näiteks 2019. aastal käisin ma samal ajal Leedus võistlemas ja see oli minu enda põhikatsumuse jaoks hea proovikivi. Selline võistlus on minu jaoks lihtsalt oluline ettevalmistuse osa,” selgitas Ratasepp jõuproovi eel Delfi Spordile.

Austria jõuproovile ette vaadates tõdes Ratasepp, et loodetavasti praegusest vormist võitmiseks piisab, kuid rekordilist aega ta lubada ei tahtnud. Esmaseks sihiks on seatud aeg alla 20 tunni. „Kuna ennustatakse vihmast ilma, siis ei saa aja mõttes riske võtta. Esmane eesmärk on ikka terveks jääda ja olla valmis sügisel toimuvaks suureks katsumuseks,” sõnas ta. „Rada on Austrias iseenesest suurepärane ja mulle sobilik, kuid paistab, et kuiva jalaga siit minema ei pääse.”

Austria jõuproov saab koroonaajastul olema esimeseks katsumuseks, kus Ratasepp saab koos konkurentidega võistelda. „Eelmisel aastal tahtsin Prantsusmaal ka starti minna, kuid toona selgus alles kohale jõudes, et võistlus jääb ära,” meenutas ta. „Ka Austrias on tingimused koroonaviiruse tõttu üsna karmid. Võistlejaid on 44 ja kõigil tohib olla ainult üks abiline. Seejuures müüdi stardikohtade arv maksimaalselt täis,” selgitas ta. „Rattasõidu ajal on piiratud tiimiliikmete arv muidugi halb. Kuna rattaring on pikk, siis loodetavasti tohib seal ikka rohkem abilisi olla. Praegu on Austrias minuga koos veel kolm tiimiliiget (Kain Kalja, Aivar Tugedam ja Kaur Kuuskmäe) ehk kõiki ei pruugita üldse raja äärde lubada.”