Naiste EURO-2022: kõik põhivooru osalejad on selgunud

Võit tulemusega 7 : 3 Bosnia ja Hertsegoviina üle, millele järgnes enam kui veenev võit Armeenia üle tulemusega 6 : 0, tagas Madalmaade koondisele koha naiste EURO-2022 meistrivõistluste põhivooru valikmängudele. Reitingu seisukohalt kujunes Madalmaade võit Serbia üle, kes oli paberite järgi tugevaim vastane eelvoorus, Hollandi neiude jaoks fantastiliseks saavutuseks. Siiski, selleks, et pääseda EURO-2022 finaalstaadiumi, tuleb Niña George’i hoolealustel veel pikk teekond läbida. Põhivooru mängude raames seisab neil ees võitlus Venemaa, Ungari ja Valgevenega, ning vaid üks võistkond saab pääsme finaalvooru. Kui Hollandi neidudel õnnestub ületada ka see barjäär, siis kvalifitseeruvad nad meeste rahvusmeeskonna järel suurele rahvusvahelisele võistlusele, kuna Madalmaad on meeste EURO-2022 korraldajariik.

„Näitasime sel nädalal häid tulemusi ja nägime selgelt meie neidude arengut, mis annab meile enesekindlust ka põhivooru mängude eel,“ teatas Madalmaade koondise treener Niña George pärast suuri võite eelvoorudes. „Oleme sattunud keerulisse gruppi, kuid midagi võimatut ei ole olemas. Väga tõenäoline, et saame midagi teha Ungari ja Valgevene vastu. Lisaks on meie grupis Venemaa, ja enne mänge ei tea kunagi kindlalt, kuidas kõik lõppeda võib. Naiste saalijalgpall areneb rahvusvahelisel tasemel ja see puudutab kahtlemata ka Euroopat. Praegu toimuvad tugevad meistrivõistlused Itaalias ja Hispaanias, Portugal areneb samuti edasi. Meie tüdrukuid motiveerib suuresti see, et oleme pääsenud põhivooru. Meie kogenud mängijad on äärmiselt eesmärgikindlad ja motiveeritud, nad hakkavad võitlema koha eest finaalvoorus. Teisest küljest on meil ka mitu debütanti. Uued talendid ihkavad mängida koondise eest ja ma ütlen alati: „Kas tahad mängida oranžis T-särgis? Siis saad seda kiiremini teha saalis kui suures jalgpallis”,“ võttis George kokku.