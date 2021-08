Loosimise pinge kestab Florale tavapärasest kauem. Kas Karol Metsale tehakse pakkumine?

Florakatel oma esindajat Istanbulis kohal pole ning loosimise ajal lendab meeskond Iirimalt kodu poole. „Loosimise ajal alles lendame. Seega saame vastased teada Tallinnasse jõudes,” sõnas Delfi Spordile Florale spordidirektor Norbert Hurt.

Euroopa Jalgpalli Liidu UEFA-ga on florakad loosimise ajal loomulikult ühenduses. „Loodud on spetsiaalne keskkond, kus olen valmis vastama UEFA-poolsetele küsimustele,” sõnas Flora president Pelle Pohlak. „Õigeks ajaks loosimisele kohale jõudmiseks oleks tulnud reisima hakata juba enne eilset mängu Shamrock Roversiga ning sellist sammu ei tahtnud me igaks juhuks ette võtta.”

Saavutatud tulemusele otsa vaadates tõdes Hurt, et see peegeldab viimastel aastatel tehtud head tööd. „See saavutus näitab, et kui tööd teha ja uskuda, siis on ka oma mängijatega võimalik suuri asju saavutada,” sõnas Hurt. „Suutsime näidata, et väärisime seda edasipääsu. Nii avaringis Hiberniansi vastu ning nüüd ka Shamrock Roversi vastu suutsime teenida suureskoorilised edasipääsud. Seejuures mängisime oma mängu, mis on meile edu toonud.”

„Lisaks võib öelda, et investeering noortetöösse on end ära tasunud. Võetud strateegia on toiminud ning võib öelda, et klubi on suudetud õiges järjekorras üles ehitada. Praeguseks on kõik tingimused loodud, et edukalt mängida. Klubil olid omal ajal raskused staadioni ehitamisega, kuid tänaseks on need ületatud. Võib öelda, et esindusmeeskond on viimastel aastatel väga edukalt toimima saadud.”

Florat ootab nüüd lähikuudel ees väga tihe mängukalender. Hurt tõdes, et see ei pane neid praeguses seisus täiendusi otsima. Neljapäevase kohtumise järel tõusis pressikonverentsil üles Karol Metsa nimi, kes praegu vabaagendina Floraga treenib.

„Tema on mängija, kes peaks kindlasti saama tugevamasse liigasse. Võin öelda, et praegu ei ole talle pakkumise tegemine arutluse all olnud,” avaldas Hurt.

„See teema ei ole meil tõesti arutelu all olnud. Võib olla esmaspäeval klubi juhtkonna kohtumisel korraks puudutame seda teemat, kuid praegu ei pea ma seda võimalust tõenäoliselt,” lisas Pohlak omalt poolt.