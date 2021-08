Rauno Sappinen kuulub tänavu eurosarjade parimate väravaküttide sekka

Kuidas Sappineni väravad jagunevad?

Riski on neli väravat löönud Meistrite liiga ning neli väravat Euroopa liiga eelringides. Riski on sarnaselt Sappinenile mänginud sel suvel kaheksa eurokohtumist.

Kui Cabral on praegu Konverentsiliiga suurim väravakütt ning Riski hoiab esikohta Euroopa liigas, siis Meistrite liigas on parim Malmö horvaadist ründaja Antonio Čolak, kes on kaheksa mänguga kirja saanud viis tabamust. Sappinen ja Riski on seega Meistrite liigas jagamas teist kohta koos veel viie mängijaga.