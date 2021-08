VIDEO | Lausanne'i Teemantliiga etapil sai näha imelist 100 m jooksu

Fraser-Pryce tõusis selle tulemusega kõigi aegade edetabelis kolmandaks. Esikohal on ameeriklanna Florence Griffith-Joyner 10,49-ga. See tulemus pärineb juba 1988. aastast. Teine on jamaikalanna Elaine Thompson-Herah 10,54-ga. Herah jooksus antud tulemuse tänavu 21. augustil Eugene’is.