Kontaveit poolfinaali jõudmise järel: võitlesin hästi, teibitud jalg mängimist ei sega

„Mul on väga hea meel, et võitsin. Vastane on hea mängija ja oli tasavägiseid seise, mis oleksid võinud teistpidi minna. Mul on hea meel, et suutsin otsustavas setis tähtsad punktid enda kasuks pöörata,” rääkis Kontaveit kohtumise järel. „Ühte kindlat asja on raske välja tuua. Esimeses setis servisin natuke paremini. Teises ja kolmandas setis ei tundnud, et oleksin nii hästi servinud. Võitlesin iga punkti eest täiega. Sellega olen kõige rohkem rahul.”

Kontaveit on Clevelandis mänginud teibitud jalaga, kuid eestlanna sõnul liigseks muretsemiseks põhjust pole. „Enne esimese mängu soojendust väänasin natuke jalga. Üks lihas läks krampi, kuid see mängimist ei sega. Mängu jooksul läheb lihas soojemaks ja valu läheb ka väiksemaks,” selgitas ta.

Nelja parema seas on Eesti esireketi vastaseks hispaanlanna Sara Sorribes Tormo (WTA 43.), kes mängis tulemusega 6:3, 6:1 üle hiinlanna Shuai Zhangi (WTA 49.). Teises poolfinaalis on vastamisi poolatar Magda Linette (WTA 51.) ja rumeenlanna Irina Begu (WTA 74.). Kontaveidi ja Sorribes Tormo omavaheliste matšide seis on eestlanna kasuks 3:1.

Eduka Clevelandi turniiri järel ootab Kontaveiti juba US Open. Eestlanna sõnul kulub praeguses olukorras mängukoormus talle igati ära.

„Võtan nädala korraga. Mul oli neid mänge väga vaja. (Enne seda olin saanud) mitu kaotust järjest. Need mängud tulevad kasuks ja teevad mind tugevamaks. Tunnen, et mäng liigub õiges suunas. Võtan nädala korraga,” märkis Kontaveit.

US Openi avaringis läheb Eesti esireket vastamisi austraallanna Samantha Stosuriga (WTA 55.). „Ei ole mitu aastat tema vastu üksikmängus mänginud. Ta on väga hea mängija olnud. Kellegagi kindlasti lihtne ei ole. Kui tunnen end väljakul hästi, siis mul on head võimalused,” arvas Kontaveit.

Kontaveit on Stosuriga kohtunud vaid korra, 2018. aastal Dubais, võites teda 1:6, 6:2, 6:4. 37-aastase Stosuri näol on tegemist 2011. aasta US Openi üksikmängu võitjaga, kes viimasel ajal on hästi esinenud paarismängus. Üksikmängus pole Stosur võidurõõmu maitsnud alates tänavu veebruarist, Cincinnatis võitis ta aga äsja paarismängu tiitli. Nais- ja segapaarismängus on ta võitnud kokku kuus suure slämmi trofeed.