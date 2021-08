Jürgen Henn: hea tunne on, kui teed midagi klubi ajaloos esmakordselt

"Ei ole osanud seda isiklikku plaani sättida, sest tööd on tehtud koos meeskonnaga. Ma ei näe end meeskonnast eraldiseisvana ega arva, et ma midagi ekstra olen teinud. Tunnen alati, et teeme kõike koos," rääkis Henn, kui Flora oli just mõni minut tagasi kindlustanud Eesti klubidest esimesena UEFA eurosarjas, täpsemalt vastloodud Konverentsiliigas pääsu alagrupiturniirile.

"Kindlasti on hea tunne, kui teed midagi, millega jääd meelde. Kui teed midagi klubi ajaloos esmakordselt."

Flora kapten Konstantin Vassiljev segas vahele: "Treener on tagasihoidlik. Olen nende Floras veedetud kolme aasta jooksul näinud, mida treeneritiim teeb. Nende kannatus on suurem kui kellelgi teisel. Oma töö ja energiaga on nad selle välja teeninud. Nad on enda poolt väga palju sisse pannud, et see meeskond oleks selline, nagu ta praegu on."

Milline ta siis on? "Võidukas!" vastas Vassiljev mesimagusal häälel.

Henn rääkis, et Flora toetus kordusmänguks valmistudes 2019/2020 hooajal Euroopa liiga esimeses eelringist saadud kogemusele, täpsemalt mängudele serblaste Niši Radnickiga, kelle üle kodus saavutati avamängus 2:0 võit ning kellega võõrsil tehti 2:2 viik. Sellest paarist edasi läinud Florat ootas teises eelringis kohtumine Frankfurti Eintrahctiga.

"Rääkisime selle mängu eel Serbia mängust, kuhu läksime mingil määral sarnases seisus, 2:0 eduseisus. Teadsime, et vastane suudab kodus mitu käiku juurde panna ja pidime olema valmis, et meil ei tekiks paanikat, kui meil tekivad perioodid, kus me oleme surve all. Pidime suutma hoida külma pead ja väljakul ka ise olukordi lahendama," sõnas Henn.

"Esimese poolaja lõpp oli suures plaanis juba meie kontrolli all. Teiseks poolajaks me väga palju muutma ei pidanud. Pidime olema valmis kõigeks, mida vastane võib muuta - et nad hakkavad tõenäoliselt rohkem pikki palle lööma, milleks meie peame olema valmis asetust muutma. Meeskond tundis need ohukohad, kust vastane tahab väravat saada, hästi ära."