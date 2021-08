Meistrite liiga alagruppide loos tõi alles kevadel poolfinaalis nähtud "naftaderbi": kas tuleb uutes särkides Messi ja Ronaldo duelli?

Viimaseid aastaid Pep Guardiola käe all mängiv City sai teisest loosipotist alagrupikaaslaseks Pariisi Saint-Germaini, kes tõi endale suvise üleminekuakna jooksul FC Barcelonast Argentina pallivõluri Lionel Messi. Sotsiaalmeedias on see vastasseis klubide omanike tõttu (City Mansour bin Zayed al-Nahyan, PSG-l Qatar Sports Investments - toim) tituleeritud juba "Oil Clasicoks", mis eesti keelde tõlgituna võiks kõlada kui "naftaderbi".