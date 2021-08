Kontaveit ja Kanepi said teada US Openi avaringi vastased

Edu korral ootab Kontaveiti teises ringis kas šveitslanna Jill Teichmann või mõni kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsev mängija. Üks võimalikke kolmanda ringi vastaseid on Anetil eelmise aasta French Openi võitja Iga Swiatek, kes peab esmalt alistama ühe kvalifikatsioonist tuleva mängija ning seejärel kas prantslanna Fiona Ferro või jaapanlanna Nao Hibino.

Kontaveit on Stosuriga kohtunud vaid korra, 2018. aastal Dubais, võites teda 1:6, 6:2, 6:4. Stosuri näol on tegemist 2011. aasta US Openi üksikmängu võitjaga, kes viimasel ajal on hästi esinenud paarismängus. Üksikmängus pole Stosur võidurõõmu maitsnud alates tänavu veebruarist, Cincinnatis võitis ta aga äsja paarismängu tiitli. Nais- ja segapaarismängus on ta võitnud kokku kuus suure slämmi trofeed.