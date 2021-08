INTERVJUU | Võrkpallikoondise peatreener: mõned mehed muutuvad üha plahvatuslikumaks, Tähe tervise osas saame targemaks esmaspäeval

Raske on olla täiesti rahul. Olime täna natuke hädas pallingu vastuvõtul. See polnud nii hea, kui ma ootan, aga üldiselt oli see okei. Sihtmärgiks oli Märt (Tammearu), üritasime vastuvõttu organiseerida nii, et saaks teda aidata. See oli tiimilt hea lahendus.