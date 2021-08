Manchester City ja Prantsusmaa koondise mängijat süüdistatakse neljas vägistamises

Politsei pressiteate kohaselt leidsid uuritavad intsidendid aset vahemikus oktoober 2020 kuni august 2021 ning Mendy suhtes on algatatud kriminaaluurimine.

Briti meedia teatel on väidetavad ohvrid vanemad kui 16 aastat.

Politsei on Mendy vahi alla võtnud. Lisaks neljale vägistamissüüdistusele on Mendyle esitatud üks seksuaalse rünnaku süüdistus.

"Manchester City võib kinnitada, et Benjamin Mendy on politseisüüdistuste tõttu uurimise ajaks meeskonnast kõrvaldatud. Tegemist on õigusliku protsessiga, mistõttu pole klubil võimalik teemat rohkem kommenteerida," seisab Manchester City kodulehel avaldatud lühikeses pressiteates.