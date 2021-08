Eestis tähistatakse rahvusvahelist poksipäeva neljas linnas

"Poks muutub igal aastal üha populaarsemaks spordialaks, sealhulgas tüdrukute seas. Eesti poksijad osalevad aktiivselt rahvusvahelistel võistlustel, kus näitavad oma parimaid oskusi. Viimase kahe aasta jooksul on kaks Eesti tüdrukut võitnud poksi Euroopa meistrivõistlustel medaleid ja pälvinud rahvusvahelist tähelepanu," rääkis Eesti Poksiliidu peasekretär Jelena Kalbina.

"Eelmisel aastal tõid meie sportlased Euroopa meistrivõistlustelt koju kolm medalit. Leiame, et ülemaailmne poksipäev on suurepärane võimalus avalikkusele meie spordiala veelgi paremini tutvustada, kus kõigil on võimalus mitte ainult näha, vaid ka osaleda poksitrennis."