Norra jalgpalliklubi seksiorgia uurimine võttis uue pöörde: üks mängija sai vägistamiskahtluse

Süüdistatava kaitsja John Christian Eldeni sõnul pole tema klient üheski kriminaalses tegevuses osalenud. "Mu klient teeb politseiga koostööd ning loodab, et lahendus saabub niipea kui võimalik. See on väga stressirohke, kui sind selliste süüdistustega seostatakse," kommenteeris Elden ajalehele VG.