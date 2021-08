Meedia: Ronaldo on Man Cityga lepingutingimustes kokku leppinud, aga Juventus pidurdab

Sky Sports Italia hoiab 36-aastase Ronaldo üleminekusaagal silma peal lausa otseblogi vahendusel, mis viitab, et käes on selles küsimuses otsustavad päevad.

Väljaanne teatab, et Ronaldo agent Jorge Mendes on hetkel Torinos, kus ta kohtus juba Juventuse juhtidega. Itaalia klubi seisukohad on teada: kindlasti ei taheta Ronaldot, kellel on veel lepingut järel 12 kuud, tasuta ära anda, nagu Cityle meeldiks, kuid samal ajal pole Juventusele laekunud ka ühtegi ametlikku pakkumist.