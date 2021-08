Kontaveit sai Tokyo olümpiavõitja üle maratonlahingus raske võidu ja pääses Clevelandis poolfinaali

Avasetis tegi Kontaveit seti ainsa ja otsustava servimurde kaheksandas geimis. Ülimalt pingelise teise seti kallutas Siniakova enda kasuks üheksa järjest võidetud punktiga. Kontaveidil oli 5:5 seisul kasutada 40:0 eduseisus kolm murdepalli, kuid tšehhitar päästis need kõik, murdes seejärel seti viimases geimis Kontaveidi pallingu nulliga. Lõpuks võitis Siniakova selles seerias 11 punkti järjest, sest ka kaks esimest punkti otsustavast setist kuulusid talle.

"Olen hingetu! Mängud Katerina vastu on alati rasked, valmistusin ka täna raskeks lahinguks ja seda see ka oli. Mul on väga hea meel sellest võidukana välja tulla. Üritasin võidelda iga punkti pärast ja olen oma võitluse üle uhke," kommenteeris Kontaveit väljakul antud lühiintervjuus.