Martin Reim õhtuse tähtsa mängu eel: Flora võib Eesti klubijalgpallile tagada väga suure võimaluse

Reim ei mäleta toonastest mängudest palju, kuid mõned nüansid on meeles. 2011. aastal peeti avamäng Dublinis, Rovers võitis 1:0. Tallinnas piisas Iiri klubile edasipääsuks 0:0 viigist.

"Mäletan, et oli täiesti võrdsete meeskondade lahing. Meil jäi natuke võimsusest puudu, et ise peale suruda. Mind valdasid treenerina kahetised tunded, sest enne euromänge lasti klubist minema Sander Post (liitus Norra klubiga Aalesunds) ja Marko Meerits (Hollandi klubisse Vitesse). Post oli meil tipus mängides heas hoos, teda oleks olnud ideaalne Briti satsi vastu kasutada. Võisime seetõttu veidi lõivu maksta," meenutas Reim.

Rovers mängis toona klassikalist Briti jalgpalli. "Praegu räägitakse, et nad mängivad mitmekülgset mängu, aga sel ajal olid nad ehtne Briti klubi - sirgjooneline, pikk pall ette, tsenderdused, kõva võitlus pallide pärast," lisas Reim.

Kuigi FC Flora alustab tänast mängu tinglikult 4:2 eduseisust, tuleb neil Reimi sõnul siiski end häälestada selliselt, et avavile hetkel on tablool 0:0. "Lihtne neil kindlasti olema ei saa. Üks ilus etapp on läbitud ja väike varu on olemas, aga Jürgen ja poisid on piisavalt kogenud, et teada, et peab sellele vastu minema kui 0:0 seisust algavale mängule," sõnas Reim.

"Vastastel on selg vastu seina. Nemad peavad seda mängu tegema ja avama ning mingis mõttes riskeerima. Samas on ka neile tähtis, et endale lüüa ei laseks. Kui neil õnnestub üks ära lüüa, siis on vaja vaid ühte tabamust, et mäng lisaajale viia. Kiire avavärav võib neile anda täiesti uue hingamise. Esimesed 15 minutit võib tulla väga hull ja konkreetne surve. Aga kui Flora nad kontrarünnakust ära nõelab, võib vastasel paanika tekkida. Tuleb kahtlemata hästi huvitav mäng."