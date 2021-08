Meistrite liiga: Eesti ja Läti meistrid langesid võistlusest välja

Enne lõplikku, teisipäeval toimunud kolmandat vooru oli Smsrahal veel šansse oma alagrupis esikohale jõudmiseks: Eesti klubil oli vaja üle mängida Taani Gentoftet ja loota sellele, et Rootsi Hammarby ei tule Põhja-Iiri Sparta Belfastiga toime. Siiski haihtus autsaiderile seatud lootus üsna ruttu: vaheajaks „põles“ Sparta seisuga 0 : 4, teisel poolajal aga, ehkki löödigi kaks väravat, lasti oma väravasse lüüa veel neli korda. 8 : 2, Hammarby võttis kolm lihtsat punkti ja ootas grupi peamise vastase õhtust mängu.

Smsraha ja Gentofte kohtumine kujunes tõeliselt võitlusrikkaks, kaalukausid kõikusid pidevalt üles-alla. Võõrustajad Viimsist andsid seisus järele esimese poolaja lõppedes (1 : 2), kuid mobiliseerisid kõik oma jõud ja suutsid murda mängu käiku teises pooles. Lõplik 4 : 3 Smsraha kasuks näib võrdlemisi seaduspärasena ja muudab Eesti meistri etteaste väga väärikaks, ehkki käegakatsutavat kasu see talle ei toonud. Kuna kolmikus Smsraha, Gentofte, Hammarby kogus igaüks pärast kolme vooru kuus punkti, siis tuli nende meeskondade puhul arvestada löödud ja sisse lastud väravate vahet. See näitaja oli Balti klubi poolel: võit 4 : 3 taanlaste üle ja lüüasaamine rootslastelt tegi selle negatiivseks, samal ajal kui Hammarbyl võrdus see ühega (võit 3 : 1, lüüasaamine 5 : 6), Gentoftel aga nulliga (võit 6 : 5, lüüasaamine 3 : 4).