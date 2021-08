Soome MM-ralli korraldajad teatasid rallisõpradele positiivse sõnumi

Soome väljaanne Keskisuomalainen kirjutab, et MM-ralli jääb ära vaid juhul, kui riik peaks koroonapandeemia tõttu piirid täielikult sulgema. "Hetkel tundub see väga ebatõenäoline. Võib öelda, et ralli toimub oktoobri alguses planeeritud kujul," teatas Jyväskylä rallit korraldava AKK Sportsi klubi tegevjuht Riku Bitter.

Rallit.fi teatab, et Kesk-Soomes on uute koroonajuhtumite arv vähenemas, lisaks on samal ajal vaktsineeritute arv suurenemas. "Loomulikult on hea, kui rallil saab käsi pesta, distantsi hoida ja maski kanda. Eriti siis, kui palju inimesi on koos," rääkis Jyväskyläs nakkushaigustega tegelev arst Ilkka Käsmä.

Soome MM-ralli korraldajate jaoks on teatavasti ülioluline, et ka publik pääseks raja äärde. Piletitulu aitab korraldajatel võistluse kulusid katta. Kuna veebruarikuine Arktika ralli toimus publikuta, läks see AKK Sportsile maksma kümneid tuhandeid eurosid. Jyväskylä MM-rallil toob koroonatestimine sisse veel ligi 50 000 euro jagu lisakulusid.

Bitteri sõnul on piletite müük kulgenud hetkel plaanipäraselt. "Enamasti tõuseb müük rallinädalal, enamik rallipasse ostetakse alles rallivõistluste ajal," rääkis soomlane, lisades, et hooldusparki ja selle lähedusse fännid tänavu siiski ei pääse.

Soome MM-ralli on kavas 1. - 3. oktoobrini.