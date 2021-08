Rakvere Tarvas tõi korvi alla kogenud bosnialase

Rakverelaste peatreener Martin Müürsepp lausus, et Igor Josipovići kasuks langetati otsus mitut olulist tegurit arvesse võttes. "Ta jäi meile silma just võitluslikkusega – ei karda korvi all keha anda. Samuti oskab ta kasutada petteid. Just sellist korvialust mängijat me otsisime," kõneles Müürsepp. "Eks lõplikult saame mehe oskustest aimu kohapeal, aga usun, et ta peaks olema sobilik jõud meie korvi all."