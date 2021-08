Peaproov enne kodust EM-i. Kuidas suudavad võrkpallurid ellu viia pealiku sõjakäsku?

Eesti mängib Hispaaniaga kolm korda - täna, homme ja ülehomme. Ametlik sõprusmäng on laupäevane, kuid tegelikult võetakse asja väga tõsiselt ka teistel päevadel. Peatreener Cedric Enard ütles hoolealustele, et nüüd ollakse "sõjas" - kõik mängud tuleb mängida algusest peale täpselt nii, nagu oleksid need EM-i matšid. Ühtlasi aitavad Hispaania mängud tal lõplikult selgeks saada, kellele EM-il panustada.