Sebastien Loeb tõmbas spekulatsioonidele pidurit peale: ajakirjandus läks liiga kaugele

DirtFishi artikliga hakkasid levima spekulatsioonid, et Loebi naasmine WRC -sse on praktiliselt kindel. Loeb teatas, et päris nii siiski asjad pole.

"Usun, et olete näinud üsna mitmeid artikleid viimaste päevade jooksul," vastas Loeb ajakirja Motor Sport küsimusele, kas WRC-sse naasmise variant on laual. "Ma ei tea, kust need jutud tulevad. On tõsi, et rääkisin Malcolmiga potentsiaalsest võimalusest teha üks, kaks või kolm rallit, aga see on kõik."