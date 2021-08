Flora keskkaitsja on rivist väljas: kokkupõrke järel tekkis kuulmekilesse auk

Flora peatreener Jürgen Henn selgitas Shamrockiga peetava korduskohtumise eel toimunud pressikonverentsil, et Pürg peab mõnda aega nüüd väljakult eemal olema, kuna tal on probleeme kõrva kuulmekilega. „Pürg on eemal. Kokkupõrge osutus õnnetuks ja kõrva kuulmekilesse tekkis auk, mis vajab nüüd mõned nädalad taastumist. Ta peab olema kontaktist ja koormustest eemal,” sõnas Henn.