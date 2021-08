Jürgen Henn tähtsa euromängu eel: mängijate sees on selline positiivne ootus ja lootus midagi suurt teha

„Homsega kaasnevad seekord positiivsed pinged ja pigem ootus ning väljaspoolt ärevus, et elatakse meeskonnale kaasa. Pigem ei tunta survet, vaid mängijate sees on selline positiivne ootus ja lootus midagi suurt teha,” rääkis Flora peatreener Jürgen Henn mängueelsel pressikonverentsil.

Vastasest rääkides tõdes Henn, et ilmselgelt tulevad iirlased ründama. „Meil tuleb vastasega kiirelt kohaneda. Vastane tuleb püüdma kiiret väravat ja me ei tohi lasta end rivist välja lüüa. Mõlemal võivad sisse tulla tõusud ja mõõnad. Esimese poolajaga pole kindlasti midagi otsustatud. Vastane on võrreldes avamänguga kindlasti ründavam ja ohtlikum. Peame olema valvsad, et nende mäng ei muudaks meid ettevaatlikuks. Võib eeldada, et nad tulevad jahtima kiiret väravat ja tahavad meid alguses survestada. Peame olema selleks valmis. Peame olema valmis igaks stsenaariumiks ja ei tohi lasta end kõigutada.”

Flora juhendaja sõnul sai meeskond avakohtumise järel palju positiivset tagasisidet. „Pärast mängu oli palju toetavaid sõnumeid ja on tunda, et meile elatakse kaasa. Oleme seda meeskonnana kindlasti tajunud. Nädal on kulgenud normaalses ja töises rütmis.”

Enda mänguplaani kohta tõdes Henn, et kaitsesse ei tohi istuma jääda. „Peame ikkagi mängima selles mõttes julgelt ja oma mängu. Me ei tohi jääda väljakule vaatama, mida vastane teeb. Vastane on selline, kes tahab domineerida ja teebki seda, kui neile lihtsalt seda võimalust pakkuda. Selles mõttes peame minema samamoodi mängima nagu tegime kodumängus.”

Kohtumise eel on võrreldes tavapärasega veidike rohkem rõhku pandud ka vaimsele ettevalmistusele. „Natukene vajab mängu tähtsus teadvustamist, ettevalmistamist ja läbirääkimist. Suures pildis on meeskond päris hästi keskendunud ja lõpptulemusele ei mõtle. Vaja 90 minutit ja vajadusel rohkemgi väljakul olla. Vastutust ei tohi karta, tuleb keskenduda oma ülesannetele.”

Flora ja Shamrocki duelli võitja tagab pääsme Konverentsiliiga alagrupiturniirile. Kaotaja jaoks saab eurohooaeg läbi.