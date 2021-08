Kolmapäeval algav kodune EM-finaalturniir on pidupäev kõigile võrkpallisõpradele, väga eriline sündmus kindlasti neile, kelle kunagised õpilased platsile jooksevad. Suur kummardus neile!

Eesti Päevaleht vestles kõigi koondisemeeste esimeste treeneritega. Palju oli korduma kippuvaid vastuseid ehk komponente, mis on tavaliselt alati edu aluseks. Kirg ja kompromissitus, mis lõi välja juba poisikesena. Võrkpallitaust ja entusiastlikud vanemad. Tähtis on ka, et tulevane tipptegija satuks heasse gruppi, mis soodustaks tema arengut. Seejärel tuleb teha õiged vahesammud. Aga kõige alus on ikka tahe ja püsivus. Noppisime meenutustest välja põnevamaid kilde.