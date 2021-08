Haalandi klubivahetus kukkus läbi! Norralane nõudis Messiga võrdset palka ja meeletuid agenditasusid

Erling Braut Haaland on üleminekuturul kuum nimi, kuid tema nõudmised on hiiglaslikud. Foto: Revierfoto via www.imago-images.de, imago images/Revierfoto/Scanpix

Sel suvel on käimas mitu üleminekusaagat. Üsna kiiresti sai selgeks, et Dortmundi Borussia jalgpalliklubi norralasest äss Erling Braut Haaland sel suvel võistkonda ei vaheta. Siiski huvilisi oli ja Londoni Chelsea uuris päris konkreetselt 21-aastase norralase saadavuse kohta. Haalandi leerist Chelseale antud vastus oli nii jahmatav, et Londoni klubi palkas hoopis Romelu Lukaku.