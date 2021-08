PSG: Real tegi Mbappe eest pakkumise, kuid tahame rohkem raha

Leonardo andis täna intervjuu Marcale, L’Equipe’ile, Le Parisienile, AFP-le ja RMC-le ning kinnitas, et nende esimeseks sooviks on Mbappe endale jätta.

„Tegime kaks kuud tagasi talle pakkumise lepingu pikendamiseks. See oli samal tasemel teiste tippmängijatega. Hiljuti tegime uue pakkumise, kus oli veelgi suurem palganumber. Madridi Real on aga teda kogu aeg endale meelitanud,” kirus Leonardo Hispaania suurklubi.

„Madridi Reali käitumine viimase kahe aasta jooksul on olnud lubamatu. Nad on võtnud Mbappe esindajatega illegaalselt ühendust. Nad on meie suhtes käitunud väga lugupidamatult. Nüüd tegid nad seitse päeva enne üleminekuakna sulgumist pakkumise. See tundub strateegiana, kus nad on kõik võimalused ära proovinud,” lisas Leonardo.